Обострение в Сирии, бои у Алеппо. Что происходит?

Обстановка в Сирии обострилась впервые почти за пять лет. Бои между правительственными войсками и вооруженными повстанческими формированиями продолжаются уже несколько дней, противостояние боевикам продолжается при поддержке ВКС России. Что происходит в Алеппо и Идлибе — в материале 360.ru.

Ситуация в Сирии: главное Спустя 4,5 года сирийская оппозиция снова начала боевые действия против армии САР в провинции Алеппо. Боевики взяли под контроль около 400 квадратных километров территории. В стране нависла угроза захвата радикалами второго по величине города. Сейчас идет передислокация Вооруженных сил России и армии САР в районе Тель-Рифата, разворачиваются боевые порядки, поднята авиация. Бои стали первым серьезным столкновением с марта 2020 года — тогда стороны договорились о прекращении боевых действий. Посредниками в переговорах выступили Россия и Турция. Правительственные силы Сирии начали контрнаступление на позиции террористической организации «Хайят тахрир аш-Шам»*. Алеппо находится под контролем армии республики, но, по некоторым данным, оппозиционные силы уже вошли в город.

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Хронология гражданской войны в Сирии Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Локальное противостояние переросло в восстание против режима президента республики Башара Асада. С течением времени в конфликт оказались вовлечены международные организации, военно-политические группировки и целые мировые державы. Основные участники конфликта: вооруженные и военизированные формирования, выступающие на стороне президента Башара Асада;

формирования умеренной сирийской оппозиции;

курдские регионалы;

исламистские и джихадистские террористические группировки. Стороны конфликта получают военную помощь от других стран: правительственным силам помогают Россия и Иран, оппозицию поддерживают Турция и западные страны. На стороне правительства также выступают иностранные шиитские формирования, созданные и обученные Ираном. «Арабская весна» В марте 2011 года на волне «Арабской весны» начались антиправительственные выступления, которые привели к массовым беспорядкам в различных городах Сирии. Уже летом того же года акции переросли в полномасштабный вооруженный конфликт. Требования включали отставку Асада и отмену действовавшего с 1962 года режима ЧП. Изначально бои велись между армией САР и формированиями «Свободной сирийской армии» (ССА). Головной организацией оппозиции стал Сирийский национальный совет (СНС). Позже в рядах оппозиции произошел раскол. Курды сформировали на территории Сирийского Курдистана собственные органы власти, а в 2013 году наиболее радикальные исламистские группировки образовали «Исламский фронт». Участие России, США и Турции На фоне раскола в рядах повстанцев ведущую роль в противостоянии стали играть исламистские группировки, в том числе ИГИЛ*. Наступление последней и захват террористами территорий Сирии и Ирака летом 2014 года стали поводом для начала военной интервенции США и ее союзников. В сентябре 2015 года по договоренности с Асадом военную операцию в Сирии начали ВКС России. Главным событием 2016 года стали успехи правительственных войск и их союзников в битве за Алеппо. Радикальные перемены в ситуации в Сирии принес 2017 год. Главным итогом стал разгром группировки ИГ*, что позволило России объявить о сворачивании операции ВКС. В начале 2018 года ВС Турции провели военную операцию «Оливковая ветвь». Этнические курдские районы в провинции Алеппо оккупировали подразделения турецкой армии и отряды так называемой Сирийской национальной армии. Перемирие в Сирии В марте 2020 года в Кремле состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Беседа продолжалась более шести часов. Основной темой стало обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Стороны согласовали совместный документ по урегулированию конфликта, включавший в себя пункты о прекращении боевых действий с полуночи 6 марта, создании Россией и Турцией коридора безопасности и совместного патрулирования вдоль трассы М4.

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Наступление боевиков на Алеппо 27–29 ноября О начале крупного наступления сирийских повстанцев на Алеппо стало известно 27 ноября. Оппозиция во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на правительственные силы, назвав операцию «Сдерживанием агрессии». В течение первых 10 часов наступления повстанцы взяли под контроль десятки городов и деревень, в том числе Урм аль-Кубра, Анджара, Урм аль-Сугра, Шейх Акиль, Бала, Аджил, Авиджил и другие. На следующий день началось наступление на восточную часть Идлиба. Террористы попытались проникнуть в тыл сирийских войск на западе Алеппо и на трассе М5. Подконтрольные Асаду силы 29 ноября попытались контратаковать позиции повстанцев. Сейчас идут ожесточенные бои за кварталы Алеппо.

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Позиция Дамаска Власти Сирии 28 ноября подтвердили информацию о наступлении боевиков. Агентство SANA со ссылкой на главное командование сухопутных войск Сирии сообщило, что утром 27 ноября радикалы совершили «крупномасштабную террористическую атаку» на деревни, города и военные объекты в Алеппо и сельской местности Идлиба. Командование не стало комментировать утверждения боевиков про захват базы 46 и удар по авиабазе в Ан-Нейрабе. В заявлении говорилось о продолжении сопротивления сил Сирии и больших потерях террористов. Где сейчас Башар Асад Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы визите Асада в страну. По его словам, Кремль не располагает такими данными. «Мне нечего сказать по этому вопросу», — подчеркнул Песков. Реакция на обострение войны в Сирии Официальный представитель Кремля назвал ситуацию в Алеппо посягательством на суверенитет Сирии. «И мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

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Цель боевиков нападения в Аллепо Происходящее в Сирии является желанием напакостить Асаду и напомнить о том, что в стране продолжается гражданская война, заявил 360.ru востоковед, политолог Олег Гущин. «Мы считаем, что гражданская война в Сирии кончилась. Вот ничего она не кончилась, она продолжается, и курдский вопрос не решен, и противники-антиасадисты тоже никуда не делись», — подчеркнул специалист. По его словам, нападение в Алеппо вряд ли связано с Украиной — в Сирии нет российских сухопутных войск.

«Ежели мы чем и помогаем сирийскому режиму, то авиацией. А на авиацию события на Украине не влияют» На обстановке вокруг Сирии сказывается «не очень живое» состояние США. Дональда Трампа избрали президентом, но он еще не вступил в должность. Одновременно с этим «старый дурак» Джо Байден пытается всеми способами насолить Трампу. «Вплоть до того, что накакать на пороге», — заявил Гущин. «Я думаю, с Украиной это не связано. Как говорится, где имение, где наводнение. Это они просто пытаются показать, что гражданская война в Сирии еще не кончена. А она и не кончена. <…> То, что это желание напакостить прежде всего Сирии, то есть господину Асаду, это очевидно», — подчеркнул эксперт.

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Причем здесь Израиль, Иран и Ливан Сложившаяся в Сирии ситуация противоречит любому мирному процессу и вызывает обеспокоенность, заявил 360.ru востоковед, старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин. По его словам, террористы частично находят поддержку среди разного рода сирийской оппозиции. По его словам, в политическом и военном планах будут приняты меры. «Что касается реальных результатов, надо подождать реакцию на действия не только со стороны тех, кто их затеял, но и со стороны официальных правительственных кругов. Насколько это серьезный шаг, насколько серьезное нарушение. Надо еще какое-то время для того, чтобы сделать выводы более и менее соответствующие реалиям», — отметил эксперт. В СМИ наступление сирийских боевиков связали с ослаблением «Хезболлы». Ливанское движение, помогавшее Сирии на поле боя, сейчас находится не в лучшем состоянии, сообщило НСН. Ливан и Израиль ранее договорились о перемирии, гарантами выступили Франция и США, напомнил Зинин. Для наступления перемирия израильтяне должны вывести свои силы из Ливана. «Поскольку „Хезболла“ осуществляет различные военные акции, силовые акции с территории Ливана, обстреливая различные регионы Израиля, <…> израильтяне не довольствуются только ответами, а проводят специальные операции», — добавил эксперт. В конечном счете конфликт между «Хезболлой» и Израилем провоцирует вторжение Ирана и удары ЦАХАЛ по этой стране. «Здесь все взаимозавязано. А Сирия в данном случае поддерживает палестинцев. <…> Иран тоже явно участвует в этом деле», — заявил специалист. По последним данным, на окраинах Алеппо появились турецкие флаги, город частично захватили повстанцы из так называемой «Свободной сирийской армии» и группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*. *Признана террористической и запрещена в России.