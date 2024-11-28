Сирийские боевики начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Об этом сообщил телеканал CNN .

Группировки сирийской оппозиции захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные Урм-ас-Сугру и Анджару. Они также установили контроль над крупнейшей в этом районе военной базой и городом Урм-эль-Кубра.

По данным телеканала, среди вооруженных формирований есть различные оппозиционные силы: от исламистских до относительно умеренных. В их число вошли участники террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщило агентство Anadolu.

Ранее в прессе появилась информация о связях боевиков в Сирии с ВСУ. По данным Aydınlık, переговоры представителей Украины с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* прошли летом в Идлибе.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что украинских разведчиков на Ближнем Востоке ликвидируют как пособников террористов.