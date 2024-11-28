Более 400 террористов уничтожили в Алеппо и Идлибе

Сирийские террористы 27 ноября начали масштабное наступление на правительственные силы в Алеппо и Идлибе. За сутки армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила там не менее 400 радикалов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олег Игнасюка.

Высокопоставленный военный в беседе с агентством рассказал, что радикалы, связанные с террористической группировкой, начали нападать на провинции Алеппо и Идлиб с 7:50 27 ноября. Упорные бои против этих формирований ведет Сирийская Арабская Армия, ее поддерживают военно-космические войска (ВКС) России.

За сутки правительственные войска и ВКС РФ ликвидировали не менее 400 террористов. В течение того же отрезка времени в идлибской деэскалационной зоне зафиксировали 13 обстрелов вооруженных сил Сирии.

По словам капитана первого ранга Игнасюка, с момента начала боевых действий с территории Ливана границу Сирии пересекли почти четыре тысячи человек.

Бои продолжаются в западной части Сирии. Западные СМИ называли эти столкновения крупнейшим столкновением террористов и сирийской армии с 2020 года.

Ранее стало известно, что армия Сирии перегородила международную трассу до Алеппо. Войсковые подразделения обеспечивают на этом участке дороги безопасность транспорта.