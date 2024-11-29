Песков назвал посягательством на суверенитет Сирии ситуацию в Алеппо

Ситуация в Алеппо — это посягательство на суверенитет Сирии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

«И мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее сирийские радикалы из террористических группировок атаковали силы армии в западной части провинции Алеппо. Речь идет о первом крупном столкновении боевиков и регулярных войск с момента прекращения огня в 2020 году.

Утром 29 ноября Вооруженные силы Сирии начали контрнаступление против радикалов в Алеппо и Идлибе. Армии удалось освободить город Эль-Бакум.