Востоковед Чупрыгин связал наступление боевиков в Сирии с ослаблением «Хезболлы»

Вооруженные группировки в Сирии начали наступление на западе провинции Алеппо из-за ослабления ливанского движения «Хезболла». Таким мнением поделился с НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По его словам, руководство террористических группировок все время ловит момент, чтобы нанести удар, когда где-то ослабляются позиции.

«„Хезболла“ находится сейчас не в лучшем состоянии. И, конечно, ей не до Сирии сегодня», — подчернкул эксперт.

Он добавил, что пока можно считать, что «Хезболла» ушла с театра военных действий, но пока сложно прогнозировать, надолго ли, подытожил Чупрыгин.