Сирийские повстанцы захватили часть Алеппо

Mash: повстанцы из ССА частично захватили Алеппо и показали видео из города

На окраинах Алеппо вывесили турецкие флаги, город частично захватили повстанцы из так называемой «Свободной сирийской армии» и группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщил Telegram-канал Mash . Боевики записывают на видео, как срывают портреты президента Башара Асада и хвастаются захваченными трофеями.

Для атак на город, не продержавшийся и недели, использовали минометы, бронетехнику и дроны. Боевики входили в Алеппо на мотоциклах и багги, добавили журналисты. По их информации, многотысячная колонна повстанцев собралась в сторону Латакии и Хомса, где располагаются базы российских военных.

На протяжении четырех лет обстановка на севере Сирии была спокойной благодаря российско-турецким договоренностям. Эскалация конфликта связана с желанием насолить президенту Башару Асаду, предположил востоковед, политолог Олег Гущин.

* Признана террористической и запрещена в России.