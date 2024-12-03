Родом из «Аль-Каиды». Что известно о группировке «Хайят Тахрир аш-Шам», напавшей на Алеппо

«Хайят Тахрир аш-Шам»* — последыш печально известной «Аль-Каиды»*. Вобрав в себя пару десятков вооруженных банд, они выжидали и теперь решились устроить полномасштабное восстание. Все, что известно о группировке, напавшей вместе со Свободной сирийской армией на Алеппо, — в материале 360.ru.

Нападение террористов на Алеппо Боевики начали очередной виток гражданской войны в Сирии. После четырех лет затишья, в конце ноября 2024 года, они захватили город Алеппо. Там группировке «Хайят Тахрир аш-Шам»* удалось заполучить учебно-боевой самолет L-39 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», ЗРК С-200 и РСЗО «Ураган», а также вертолет Ми-8. Президент Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади аль-Бахра предложил президенту Сирии Башару Асаду начать переговоры. Оппозиционер заверил, что боевики не сложат оружие, пока в стране не начнутся политические перемены. Не исключено, что нападение боевиков было в интересах Израиля и США, поскольку пришлось как раз на момент ослабления ЦАХАЛ в борьбе с «Хезболлой». Военные Сирии при поддержке армии России уничтожили как минимум пять штабов террористов и продолжают атаковать их.

Фото: Сирийская женщина плачет над убитым, 2 декабря 2024 года. Anas Alkharboutli / Global Look Press

Что такое «Хайят Тахрир аш-Шам»* «Хайят Тахрир аш-Шам»*, или «Организация освобождения Леванта»*, — давние участники сирийской гражданской войны. Изначально эта группировка возникла в 2011 году как «Джебхат ан-Нусра»* («Фронт помощи людям Леванта»*) и была одним из филиалов международной исламистской террористической организации «Аль-Каида»*.

Интересно Левант — общее название территорий стран восточной части Средиземного моря: Сирия, Ливан, Палестина, Израиль, Иордания, Египет, Турция, Кипр и другие. В более узком смысле это лишь Сирия, Палестина, Израиль и Ливан. Левант — общее название территорий стран восточной части Средиземного моря: Сирия, Ливан, Палестина, Израиль, Иордания, Египет, Турция, Кипр и другие. В более узком смысле это лишь Сирия, Палестина, Израиль и Ливан.

«Джебхат ан-Нусра»* считалась одной из самых смертоносных группировок, выступавших против властей Сирии. В 2016 году командир Абу Мухаммад аль-Джулани решился порвать с «Аль-Каидой»*, и позже, в январе 2017-го, после слияния шести вооруженных банд появилась «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Фото: Один из лидеров «Джебхат ан-Нусра», которая затем была переименована в «Хайят Тахрир аш-Шам»* Абу Мухаммад аль-Джулани / Википедия 1/2 Фото: Глава высшего совета «Хайят Тахрир аш-Шам»* Хашим аш-Шейх, известный под именем Абу Джабер аш-Шейх / Википедия 2/2

Как только «Хайят Тахрир аш-Шам»* сформировалась, начались разборки с другими группировками. Дело в том, что сирийские противники действующей власти азартно ведут междоусобные войны. Так, уже существующие банды начали убивать сторонников новой банды. Те в ответ надавали тумаков и укрепились на северо-западе страны — в Идлибе. Этот райцентр с плодородной землей с самого начала гражданской войны в Сирии, с 2011 года, стал местом жестоких боев. Поначалу его отбивали друг у друга правительственные войска и боевики, затем группировки воевали между собой. В итоге городок с 2017-го оставался за «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Фото: Сириец рядом с боевиком «Хайят Тахрир аш-Шам»*, 1 декабря 2024 года. Juma Mohammad / Global Look Press

Как «Хайят Тахрир аш-Шам»* связана с Украиной Уже к 2022 году «Хайят Тахрир аш-Шам»* насчитывала до 15 тысяч последователей, туда вошли почти 30 отдельных формирований. Все эксперты отмечали, что боевики не имели опыта применения высоких технологий. БПЛА, спутниковая навигация и средства радио-электронной борьбы — все это не про них. Однако у группировки появились «учителя» с Украины. Инструкторы прибыли в провинцию Идлиб, чтобы натаскивать боевиков на производство и модернизацию дронов. Нет, украинцам нет дела до внутрисирийских разборок, но вот сделать пакость российскому контингенту в Сирии они всегда готовы. Особенно небезвозмездно.

Фото: Российские военные раздают сирийцам еду. Friedemann Kohler / Global Look Press

Впервые Украина начала переговоры с сирийскими террористическими группами еще в 2022-м. Боевиков активно вербовали в ВСУ — подзаработать и набраться боевого опыта с серьезным противником. Поговаривали, что инициатива такой «дружбы народов» принадлежала начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову. Контакты продолжились нынешним летом. Украинцы предложили боевикам обмен: «Хайят Тахрир аш-Шам»* получит 75 беспилотников, а взамен отпустит на свободу пленных чеченских и грузинских террористов, которых зачислят в ряды ВСУ, писала турецкая газета Aydınlık.

Фото: Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* на учениях в тренировочном лагере, Идлиб, 29 июля 2022 года. Anas Alkharboutli / Global Look Press

Связи «Хайят Тахрир аш-Шам»* с Турцией Кстати, о Турции: с ней «Хайят Тахрир аш-Шам»* — как, впрочем, и другие группировки — имеет широкие связи. Дело в том, что многие боевики настроены против независимой самопровозглашенной конфедеративной автономии курдов под названием Рожава на северо-востоке Сирии. Аналитики уверены, что недавнее нападение на Алеппо практически наверняка было согласовано с Турцией и, возможно, проходило при ее прямой поддержке. Таким образом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган старается усилить свои позиции в переговорах с Дамаском, Тегераном и Москвой, а в перспективе — и с новым лидером США Дональдом Трампом.

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Global Look Press

Информагентство Bloomberg сообщило, что эскалация в Сирии последовала после того, как Эрдоган объявил о намерении оформить буферную зону вдоль турецко-сирийской границы, оттеснив курдские силы. По информации источника СМИ, Анкара предложила Вашингтону взять на себя войну с «Исламским государством»*, если Штаты, в свою очередь, выведут войска с северо-востока и перестанут поддерживать курдов. Белый дом пока не дал ответа. Также есть версия, что в последний момент Турция пыталась отменить наступление боевиков, однако этот «фарш» было уже невозможно провернуть назад. По словам некоторых экспертов, именно турецкая сторона выглядит основным выгодоприобретателем от обострения в Сирии, писал портал The Middle East Eye. МИД Турции все обвинения отверг.

* — признана террористической группировкой и запрещена в России.