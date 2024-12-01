Сирийские террористы захватили «Ураган» с полным боекомплектом

Боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* захватили в Сирии реактивную систему залпового огня «Ураган». Об этом сообщил Telegram-канал
«Военный осведомитель».
Группировка получила оружие вместе с полным боекомплектом.
Telegram-канал
«Военный обозреватель» также сообщил о захваченном боевиками крупном арсенале на авиабазе «Квайрес» в пригороде Алеппо. Антиправительственные силы в ходе боев получили ЗРК С-200, вертолет Ми-8, учебно-боевой самолет L-39 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».
Наступление антиправительственных группировок началось 27 ноября. Через три дня они
достигли города Алеппо и установили контроль над провинцией Идлиб. Президент Сирии Башар Асад заявил, что войска при поддержке союзников ликвидируют террористов и защитят территориальную целостность страны. * Признана террористической и запрещена в России.
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