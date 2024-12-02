Сирийские повстанцы предложили Асаду переговоры

Лидер сирийской оппозиционной Национальной коалиции Хади аль-Бахра предложил президенту страны Башару Асаду начать переговоры. Об этом сообщил турецкий телеканал
A Haber.
«Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», — добавил он.
Аль-Бахра призвал Асада присоединиться к политическому урегулированию в стране по схеме, предложенной ООН. При этом он заявил, что боевики не остановятся, пока в Сирии не начнется политический переход.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
выразил поддержку сирийскому лидеру после наступления террористов в нескольких провинциях.
Сам Асад тоже заверил, что
Сирия при поддержке друзей и союзников отстоит территориальную целостность и ликвидирует террористов.
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