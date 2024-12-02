Сирийские повстанцы предложили Асаду переговоры

«Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», — добавил он.

Аль-Бахра призвал Асада присоединиться к политическому урегулированию в стране по схеме, предложенной ООН. При этом он заявил, что боевики не остановятся, пока в Сирии не начнется политический переход.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил поддержку сирийскому лидеру после наступления террористов в нескольких провинциях.

Сам Асад тоже заверил, что Сирия при поддержке друзей и союзников отстоит территориальную целостность и ликвидирует террористов.