Армии Сирии приказали оставить ключевые районы Алеппо

В Алеппо закрыли аэропорт, а также все дороги, ведущие в город. Правительственным войскам приказали «осторожно отступать» из основных районов города, куда вошли боевики, сообщил источник Reuters .

Сирийские военные заявили, что десятки их солдат были убиты в ходе атаки повстанцев на северо-западе Сирии и что повстанцам удалось занять большую часть Алеппо, вынудив армию передислоцироваться. Но повстанцы не смогли закрепиться в городе из-за продолжающихся обстрелов их позиций со стороны армии.

Нападение повстанцев стало самым серьезным испытанием для президента Башара Асада за долгие годы. В субботу российские и сирийские военные самолеты атаковали повстанцев в окрестностях Алеппо. Россия ввела свои военно-воздушные силы в Сирию в 2015 году.

«Российские и сирийские военные самолеты наносят удары по повстанцам в Алеппо», — сообщили военные источники.

Ранее группировки сирийской оппозиции начали наступление в западных районах провинции Алеппо и захватили 13 населенных пунктов. Стало известно, что не менее 27 мирных жителей погибли за три дня у границы Сирии с Турцией. Командование сирийской армии перебросило подкрепление в Алеппо и Идлиб.