Представители террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* захватили Алеппо с помощью американских передовых технологий и при поддержке украинских советников. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Группировка не имела опыта применения высоких технологий. Освоить их без перешедших на сторону террористов сирийских офицеров и советников с Украины не было бы возможно», — сказал он.

Сирийский осведомленный источник в сентябре сообщал, что военные инструкторы с Украины прибыли в провинцию Идлиб для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* модернизации беспилотников.

«Высокие технологии, с помощью которых террористы управляли наступательными операциями, им предоставили в США. БПЛА и штурмовые группы снабдили устройствами GPS с шифрованием, а также широким применением искусственного интеллекта», — добавил источник.

Ранее армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила пять штабов террористов.

*Запрещенная в России террористическая организация.