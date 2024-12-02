Армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила пять штабов террористов

Сирийская армия при поддержке российских сил за минувшие сутки уничтожила пять командных штабов и семь складов с боеприпасами и оружием террористов, а также нанесла авиационные, ракетные и артиллерийские удары по путям снабжения боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом говорится в заявлении главного командования армии и Вооруженных сил Сирии, опубликованном в Facebook*.

В сообщении уточнили, что массированные удары уничтожили более 400 боевиков, среди которых большое количество иностранцев. Кроме того, сирийская армия перешла в наступления в Ариафе, Алеппо, Хаме и Идлибе, чтобы выгнать боевиков из занятых районов и для создания новых координационных пунктов в рамках подготовке следующих атак боевиков.

«Главное командование армии и Вооруженных сил подчеркивает готовность солдат Сирийской армии и их решимость и решимость продолжать выполнение свои обязанности высокими темпами и добиться уничтожения и изгнания боевиков с занятых территорий», — отметили в публикации.

Ранее телеканал Al Ekhbariya сообщил, что сирийская армия остановила продвижение террористов к северу от города Хама. Правительственные войска получили значительное подкрепление, чтобы не дать боевикам пройти дальше. В ходе боев войска вернули под свой контроль районы Калаат аль-Мадик и Маардас.

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