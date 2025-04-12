12 апреля 2025 15:27 Четыре часа за закрытыми дверьми. О чем Путин и Уиткофф говорили в Петербурге Политолог Светов: Путин и Уиткофф могли обсуждать Ближний Восток и Иран 0 0 0 Эксклюзив

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Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 11 апреля встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Как прошла встреча и о чем говорили стороны — в материале 360.ru.

Что делал Уиткофф перед беседой с Путиным Представитель США до начала переговоров прогулялся по Северной столице. Его день начался в «Гранд Отеле Европа» — там посланник Трампа встретился со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Позже они посетили Большую хоральную синагогу, где Уиткофф получил в подарок мацу и кошерное вино. Уиткоффа встретили в Петербурге очень вежливо, отметил в беседе с 360.ru политолог Юрий Светов. «Он остановился в главной гостинице города, <…> сходил в хоральную синагогу. Поскольку он еврей, для него это было важно. <…> Синагога очень хорошо отреставрирована при участии города. Потом побывал в Исаакиевском соборе — главном соборе Российской империи. Там тоже идет активная реставрация, есть на что посмотреть. Перешел через бульвар в Президентскую библиотеку, в которой Владимир Владимирович проводит самые важные встречи, когда приезжает в Петербург», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о переговорах Путина и Уиткоффа Спецпосланник Трампа и президент России встретились около 17:30. Путин и Уиткофф обменялись рукопожатиями, российский лидер поприветствовал гостя на английском языке. Общались они в зале, где проходит выставка «Россия глазами путешественников». Там представлены исторические документы, посвященные дипломатическим визитам. Встреча продолжалась более четырех часов. Стороны обсудили аспекты украинского урегулирования, отметили в Кремле. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что диалог стал еще одним шагом в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению.

Фото: РИА «Новости»

Какие темы обсудили Путин и Уиткофф Помимо украинского конфликта, стороны обсудили Ближний Восток и Иран, допустил Светов. Он напомнил, что из Петербурга Уиткофф отправился в Оман, где стартуют переговоры между Ираном и США впервые за длительный срок. «И я думаю (опять-таки это мое личное мнение), что Уиткофф с Владимиром Владимировичем обсуждал вопрос, как Россия поможет диалогу между Ираном и Соединенными Штатами Америки, учитывая нормальные отношения у российского руководства с властями Ирана и что у нас недавно был подписан договор о сотрудничестве», — напомнил политолог. По его словам, Трамп хочет завершить сразу два конфликта — на Ближнем Востоке и Украине.

Он как бизнесмен хочет что-то дать России за урегулирование конфликта на Украине и получить, в свою очередь, что-то от России в контактах с Ираном. Юрий Светов политолог

Собеседник 360.ru предположил, что президент США больше доверяет Уиткоффу, чем Келлогу. «Уиткофф предложил урегулировать ситуацию на Украине прежде всего признанием того факта, что Крым и четыре области входят теперь в состав Российской Федерации. Келлог тут же начинает кричать: „Да вы что, Украина никогда с этим не согласится!“ Это твоя, что ли, забота, с чем согласится и не согласится Украина? Ты представляешь интересы Соединенных Штатов, а не Украины. А вот у Уиткоффа, видимо, такой зашоренности нет», — заключил Светов.

Фото: РИА «Новости»

Что писали западные СМИ после встречи Путина и Уиткоффа Во время переговоров и сразу после них в иностранных СМИ вышли две публикации, посвященные урегулированию украинского конфликта. Журналисты агентства Reuters подчеркнули, что менее чем через 48 часов после переговоров с Дмитриевым в Вашингтоне Уиткофф назвал Трампу быстрый способ прекращения огня. Для этого США должны поддержать стратегию, которая предоставит России право собственности на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог выступил против. Он предложил поделить Украину «почти как Берлин», создав в стране зоны влияния, сообщила газета The Times.

Что думает Трамп о встрече Путина и Уиткоффа Президент США в соцсети Truth Social в очередной раз продемонстрировал нетерпение по поводу украинского вопроса, когда его спецпосланник еще был в Санкт-Петербурге. «Россия должна начать действовать. Слишком много людей умирает, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которой не должно было быть и не было бы, если бы я был президентом!» — написал он в привычной эмоциональной манере. Урегулирование конфликта на Украине было одним из ключевых внешнеполитических обещаний Трампа. Однако за три месяца его команда лишь частично продвинулась в этом вопросе.