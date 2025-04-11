Спецпосланника Трампа заметили рядом с отелем в центре Санкт-Петербурга

Специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа увидели рядом с отелем в центре Санкт-Петербурга. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ .

Уиткофф вышел из здания гостиницы «Гранд Отель Европа» на Михайловской улице и сел в черный Mercedes. В этот момент рядом с ним находился руководитель Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Информация о том, что Стив Уиткофф прилетел в Россию, появилась несколько часов назад. По данным сервиса Flightradar24, самолет Gulfstream G650ER прибыл в аэропорт Пулково из Флориды, где находится личная резиденция Трампа Мар-а-Лаго.

Ранее новостной сайт Axios сообщал, что Уиткофф прибыл в Россию для рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.