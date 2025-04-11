Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге продлилась 4,5 часа

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершилась в Санкт-Петербурге. Она продлилась 4,5 часа, сообщило РИА «Новости».

Переговоры политиков проходили в здании президентской библиотеки имени Ельцина. Они обсуждали аспекты урегулирования конфликта на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что никаких экскурсий для спецпосланника Трампа не планировали. Он добавил, что встреча Путина и Уиткоффа проходила в закрытом формате.

В Белом доме ранее выразили надежду, что эти переговоры могут приблизить дипломатическое урегулирование. Кроме того, визит спецпосланника в Москву поспособствует заключению мирного соглашения.

Самолет Уиткофф сел в Северной столице утром в пятницу, 11 апреля. Затем спецпосланника президента США заметили рядом с гостиницей «Гранд Отель Европа».