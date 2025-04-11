Сразу переговоры. Песков раскрыл подробности встречи Путина с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин проводит закрытые переговоры со специальным посланником лидера США Стивеном Уиткоффом в президентской библиотеке имени Ельцина. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это третий приезд Уиткоффа в нашу страну, два раза он приезжал в Москву, сегодня — в Санкт-Петербург. Сам процесс переговоров закрытый», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Перед встречей с Путиным Стивен Уиткофф какое-то время ждал российского лидера. Потом политики обменялись рукопожатиями и приветственными словами. После этого они удалились для переговоров: никаких экскурсий, заметил Песков, для спецпосланника Трампа не планировали.

Уиткофф прилетел в Россию утром 11 апреля. Его видели рядом с отелем в центре Петербурга вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Ранее Песков заявил, что Путин и Уиткофф, предположительно, обсудят тему встречи российского лидера и Дональда Трампа.