Белый дом раскрыл ожидания от переговоров Уиткоффа с Путиным в Петербурге

Спецпосланник президента США Стивена Уиткоффа приехал в Санкт-Петербург, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что эта встреча может приблизить дипломатическое урегулирование. Трансляция выступления прошла на сайте американской администрации.

«США рассматривают переговоры Уиткоффа в России как еще один шаг к прекращению огня и окончательному урегулированию на Украине», — заявила она.

Белый дом, по словам Ливитт, рассчитывает, что визит спецпосланника поспособствует заключению мирного соглашения.

Самолет спецпосланника Gulfstream G650ER приземлился в Санкт-Петербурге утром 11 апреля, затем Уиткоффа заметили рядом с гостиницей «Гранд Отель Европа» на Михайловской улице. Он направился на переговоры в президентскую библиотеку имени Ельцина. Закрытая встреча, по информации Кремля, не регламентирована по времени и продлится столько, сколько потребуется.