«Самый быстрый способ». Уиткофф дал совет Трампу по Украине

Уиткофф: Трампу нужно признать 4 региона РФ, чтобы прекратить огонь на Украине

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф призвал Дональда Трампа признать четыре новых региона России ради прекращения огня на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters .

Уиткофф заявил об этом американскому лидеру на прошлой неделе, после встречи в Москве с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«Самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая дала бы России право собственности на четыре восточноукраинских региона», — сказано в публикации.

Речь шла об официальном признании российского суверенитета над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями.

Послание Уиткоффа раскритиковал спецпосланник президента США Кит Келлог, заявивший, что Киев не откажется от притязаний на эти территории. Трамп пока не принял решения об изменении американской стратегии.

Ранее Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить украинский конфликт. В Белом доме рассчитывают, что визит спецпосланника будет способствовать заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом.