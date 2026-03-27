О чем предупредил Медведев: от ядерного щита залива до «Орешника» и «Посейдона»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал развернутое интервью, в котором затронул самые острые темы международной повестки. Политик говорил об эскалации на Ближнем Востоке, мощном российском оружии и многом другом. В некоторых его заявлениях прозвучали явные сигналы европейским государствам.

Ближний Восток и месть за Хаменеи Одной из основных тем, которые Медведев детально обсудил с РИА «Новости», стала ситуация на Ближнем Востоке. Зампред Совбеза заявил, что рассчитывать на быстрое урегулирование конфликта не приходится, учитывая многолетнюю историю противостояния.

Наверное, рано или поздно какое-то примирение произойдет, но давайте вспомним, что происходит в ближневосточном урегулировании на протяжении последних 70-80 лет. Никакого мирного урегулирования там нет и в помине. И только хуже и хуже. Дмитрий Медведев

Особое внимание политик уделил последствиям операции Соединенных Штатов против иранского руководства. По его словам, гибель верховного лидера Али Хаменеи неизбежно приведет к обострению, эхо которого разлетится по всему миру. «После убийства верховного лидера, на мой взгляд, <…> неизбежной является и месть американцам, которая будет осуществляться, вполне вероятно, по всему миру. Это нужно понимать, поскольку шиитов много там, вне зависимости от разновидности течения шиизма», — сказал Медведев.

Жесткий урок для стран Персидского залива Зампред Совбеза не исключил, что действия США и Израиля могут подтолкнуть арабские монархии к обретению собственного ядерного потенциала.

Очевидно, что США наглядно убедили все страны залива, что они защищают только себя и Израиль — и более никого. И это, конечно, очевидный урок для всех стран залива. Дмитрий Медведев

По словам Медведева, именно это заставит часть арабских государств озадачиться созданием собственного ядерного щита, что будет только усугублять положение дел в регионе. Кроме того, Вашингтон и Тель-Авив, которые хотели устранить риски ядерного конфликта, на самом деле только усилили их, напав на Иран и убив Хаменеи. «Сколько бы ни болтали сейчас американцы об устранении ядерной угрозы на Ближнем Востоке, <…> теперь ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде неизбежен. Как это ни грустно и печально констатировать», — сказал политик. Рассуждая о вероятности наземной операции Соединенных Штатов в Иране, Медведев назвал последствия такого шага фатальными.

Пустые заявления Европы Зампред Совбеза не обошел стороной и риторику европейских лидеров. Он жестко прошелся по заявлениям французского президента Эммануэля Макрона, назвав их пустыми. «Болтовня Макрона о том, что мы тут теперь самостоятельные и делаем все, что хотим, — да еще и поделиться можем, — не основана ни на чем существенном. Значит, это все равно будет коллективное решение Североатлантического альянса», — подчеркнул политик. ВПК и мобилизация Внутриполитический блок вопросов на интервью касался выполнения гособоронзаказа и комплектования вооруженных сил. Медведев подчеркнул, что российский ВПК справляется с нагрузкой и все идет по плану, утвержденному президентом Владимиром Путиным. Производство самых различных видов оружия, военной техники и средств поражения ведется с очень высокими темпами. Другого варианта нет: на стороне противника выступает весь коллективный Запад, а Россия снабжает себя сама.

Поэтому в этом смысле пусть не волнуются. У нас с оружием все в порядке, и в случае необходимости мы его будем применять. Дмитрий Медведев

Отдельно зампред Совбеза остановился на кадровом обеспечении армии, подчеркнув, что необходимости в новой волне мобилизации нет. «Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе СВО, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач», — указал он.

«Орешник» и секретные разработки Говоря о новых вооружениях, Медведев назвал «Орешник» очень важным видом оружия, однако подчеркнул, что не стоит считать его единственным средством победы. «Я не рассматриваю ситуацию, когда, допустим, тот же самый „Орешник“ или иное высокоточное оружие несет ядерный боезаряд. Но мы с вами понимаем, что это путь в очень плохом направлении», — пояснил политик. По его словам, в современных условиях боевых действий важны и ракеты, и беспилотники, и люди, которые сражаются на передовой и держат периметр. Раскрывать сроки начала серийного производства «Буревестника» и «Посейдона» зампред Совбеза не стал. «Это вопрос секретный», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.