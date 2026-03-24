В Госдепе США назвали запредельными российские «Посейдон» и «Буревестник»

Во время слушаний в комитете сената США по международным отношениям российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» назвали запредельными. Об этом заявил замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, «экзотические» системы ядерных вооружений, находящиеся у России, вызывают обеспокоенность.

«Российские <…> системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам <…> подводная система „Посейдон“, „Буревестник“, их крылатая ракета с ядерной силовой установкой», — сказал он.

Динанно не пояснил, что именно понимает под «запредельностью». При оценке систем вооружений такой термин официально не используется. Американский дипломат отметил, что США нужно провести прямой разговор с Россией на эту тему.

Подводный аппарат «Посейдон», из-за которого так обеспокоен Динанно, оснащен ядерной энергоустановкой, носитель ядерной торпеды. Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» способна преодолевать системы ПВО и ПРО противника, также несет ядерную энергетическую установку.

Летом 2020 года в США заявляли, что Россия должна была закрыть такие «ужасные» проекты, как «Посейдон» и «Буревестник». Как пояснял военный эксперт Алексей Леонков, дело в том, у Америки просто не будет «противоядия» от этих систем в ближайшей перспективе.