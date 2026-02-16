Киевский режим впал в состояние паники, опасаясь, что российские войска ударят баллистическими ракетами «Орешник» по правительственным зданиям. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала .

Среди украинского руководства начало нарастать беспокойство, начались разговоры, что западные дипломаты уже бегут из Киева по этой причине. Большинство депутатов проигнорировали заседание Верховной рады из-за слухов о потенциальном ударе «Орешником».

«Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел „Орешник“ на Украину. <…> В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность», — отметил аналитик.

На фоне постоянной тревоги слабые места ВСУ стали еще более уязвимыми, а русские за всем этим наблюдают. Полученное Россией стратегическое преимущество грозит обернуться для Украины крупными неприятностями во время наступления ВС РФ.

Меркурис предположил, что она начнется в апреле, после весенней оттепели. Вряд ли Украина сможет ему противостоять.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что западные эксперты и военные специалисты уже признали свою неспособность перехватить «Орешник».