Путин назвал труднопрогнозируемыми последствия конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке наносит серьезный ущерб мировой экономике, а его последствия невозможно предсказать даже тем, кто в него вовлечен. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам», — процитировал его ТАСС.

Под ударом оказались целые отрасли: добыча и переработка углеводородов, металлов, выпуск удобрений и многих других товаров. По словам Путина, предсказать, к чему приведет эскалация, сейчас не может никто.

«Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать», — отметил российский лидер.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что американо-израильская операция в Иране вышла из-под контроля, а мир стоит на пороге более масштабной войны.