Франция вступает в игру. Макрон предъявил Ирану жесткий ультиматум

Французский лидер Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О деталях беседы политик рассказал на своей странице в X .

Одной из главных тем стало спасение французских граждан, 40-летней Сесиль Колер и 72-летнего Жака Пари, оба приехали в Иран как туристы.

Французы провели в иранских тюрьмах более трех лет по обвинению в шпионаже, и хотя в ноябре их перевели под домашний арест в резиденцию посла Франции в Тегеране, им до сих пор запрещено покидать страну.

Макрон назвал их возвращение домой «абсолютным приоритетом», особенно сейчас, когда из-за ударов США и Израиля находиться в Тегеране становится все опаснее — семьи заложников уже выражали тревогу из-за взрывов рядом с посольством.

Французский президент также потребовал от Ирана немедленно прекратить атаки на соседние страны.

Париж настаивает на восстановлении свободы навигации в Ормузском проливе, который Тегеран фактически заблокировал, поставив под удар мировые поставки нефти.

Макрон напомнил, что у Франции есть обязательства по обороне перед партнерами в регионе, такими как ОАЭ и Кувейт, которые уже подверглись ударам.

Помимо этого, Елисейский дворец крайне обеспокоен иранской ядерной программой. По мнению Макрона, именно разработка ракет и ядерных технологий стала причиной нынешнего тяжелого кризиса.

В конце беседы лидеры согласились продолжить контакты, чтобы попытаться найти дипломатический выход из ситуации.

В начале марта Франция объявила, что готова защищать страны Персидского залива.