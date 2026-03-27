Медведев опроверг новую волну мобилизации в России

Новую волну мобилизации в России объявлять не планируют. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА «Новости» .

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — сказал Медведев.

Он добавил, что контрактников, которые добровольно пошли служить в зону специальной военной операции, достаточно, чтобы выполнять все боевые задачи.

Ранее на Украине власти вернулись к вопросу о мобилизации женщин. В одном из ТЦК объявили в розыск невоеннообязанную уклонистку без медицинского образования, чтобы посмотреть на реакцию общества.

В феврале в Харьковской области мужчина сменил пол* на женский, чтобы избежать насильственной мобилизации. Однако в ТЦК такую перемену не оценили, и трансгендеру* пришлось обращаться в суд, чтобы его сняли с воинского учета.

* Движение ЛГБТ запрещено в России