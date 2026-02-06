Сегодня 06:22 «Грандиозный план». О чем договорились Путин и Си и почему это важно 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Пока Запад анализирует итоги встречи в Абу-Даби, Москва и Пекин провели важнейшие переговоры. Почти полуторачасовая видеобеседа Владимира Путина и Си Цзиньпина стала не просто рутинным саммитом, а демонстрацией единого фронта на фоне глобальной турбулентности — от Украины до Тайваня и новой гонки вооружений. И главный сигнал прозвучал четко: альянс готов строить новый миропорядок.

Что обсудили Путин и Си

Сферы сотрудничества

Российский лидер отметил «прочное и поступательное развитие» отношений России и Китая во всех областях. «Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться. Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал даже корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд <…> преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов», — констатировал Владимир Путин. Он добавил, что Россия остается в числе лидеров по поставкам энергоресурсов в КНР, а объем торговли сельхозпродукцией между двумя странами вырос более чем на 20%.

Фото: РИА «Новости»

Успешно проходят гуманитарные обмены. В России учатся более 56 тысяч китайских студентов, а в Китае — более 21 тысячи российских. Есть потенциал для дальнейшего развития связей в сфере образования. Путин поблагодарил Си за введение безвизового режима для россиян, которое способствовало «росту деловых и гуманитарных контактов» между двумя странами. Эксперимент действует с середины сентября и рассчитан на год. Благодаря ему число поездок россиян в КНР достигло рекордных значений.

Планы и новые встречи

Си Цзиньпин подтвердил, что двустороннее сотрудничество проходит плодотворно, и призвал разработать «грандиозный план» его развития. «С удовольствием с вами провожу углубленный разговор, [чтобы] вместе разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений», — обратился он к Владимиру Путину.

Фото: РИА «Новости»

По словам Си, важно «постоянно углублять» взаимодействие и вести его «по правильной траектории». Лидеры двух стран договорились развивать торгово-экономические отношения, в том числе в сфере энергетики, и осваивать инновационные направления работы, в том числе по искусственному интеллекту. Россия поддержала инициативу Китая по созданию Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ.

Международные проблемы

«Что касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором. Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам», — подчеркнул Владимир Путин. По данным помощника президента России Юрия Ушакова, стороны «подтвердили общий курс на формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве». По большинству вопросов мнения России и Китая близки или совпадают. В частности, Си поддержал переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

Фото: РИА «Новости»

«Наш президент поделился последними оценками усилий по достижению мирного урегулирования украинского конфликта», — добавил Ушаков. Путин и Си также обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана, обстановку вокруг Венесуэлы и Кубы, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отношения Китая с Японией. Россия в очередной раз поддержала «принципиальную линию» КНР в отношении Тайваня. Путин отметил, что Россия планирует «взвешенно и ответственно» действовать в вопросе действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Официальный ответ от США на предложение продлить договор так и не поступил. Россия намерена тщательно анализировать общую обстановку и оставаться открытой для переговоров. Оба лидера видят «открывающиеся возможности» в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа.

В целом состоявшийся прямой доверительный разговор позволил двум лидерам подтвердить стратегические, принципиально важные приоритеты совместной работы в предстоящий период. Юрий Ушаков помощник президента России

Новые встречи

Лидер КНР пригласил Путина в Китай с официальным визитом в первой половине года. «Приглашение было с благодарностью принято, сроки и детали будут согласованы дополнительно», — уточнил Юрий Ушаков по итогам видеоконференции. Кроме того, Си предложил российскому коллеге поучаствовать в саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в Шэньчжэне в ноябре.

Как отреагировали на переговоры Путина и Си в мире

Читатели крупного японского новостного сайта Yahoo News Japan отметили, что Китай и Россия снова «продемонстрировали всему миру тесную дружбу».

Фото: РИА «Новости»

«Китай понимает цели России. Он вовсе не считает конфликт, идущий на Украине, проявлением агрессии, как рассказывает нам всем Евросоюз», — сделал вывод один из комментаторов. Второй считает, что состоявшиеся переговоры — «демонстрация силы» и «сигнал Дональду Трампу о том, что резкие движения по вопросу урегулирования украинского конфликта могут быть чреваты». А автор блога на портале WeChat подчеркнул, что в свете международной обстановки «двум странам предстоит решить важные вопросы». Не исключено, что визит Владимира Путина в Китай станет не менее политически значимым, чем даже переговоры в Абу-Даби.