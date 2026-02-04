Си Цзиньпин призвал разработать грандиозный план развития отношений с Россией

Россия и Китай должны разработать грандиозный план развития отношений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

«В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений», — сказал китайский лидер.

Путин в свою очередь отметил, что партнерство двух государств носит образцовый характер — в 2026 году страны отмечают 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По словам российского лидера, связи с КНР отличают сила, энергия и стремление двигаться вперед.