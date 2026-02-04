Путин поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвиза для россиян

«Росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали», — сказал глава государства на видеоконференции с китайским лидером.

Осенью прошлого года МИД Китая объявил о введении 30-дневного безвизового режима для российских граждан. Новые правила начали действовать с середины сентября. Эти меры ввели на год в тестовом режиме. Первые российские туристы пересекли границу Китая без виз 15 сентября.

Экспериментальный безвизовый режим между Россией и Китаем привел к рекордному росту числа поездок россиян в КНР. Только за третий квартал 2025 года зафиксировано 383 тысячи турпоездок, что стало максимальным показателем за последние 13 лет.