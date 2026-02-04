Путин отметил поступательное развитие отношений России и Китая во всех областях

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив прочное и поступательное развитие отношений между двумя странами во всех сферах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Сила, энергия и стремление двигаться вперед — то, что отличает связи между нашими странами, вне зависимости от международной конъюнктуры уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», — сказал глава государства.

Путин также подтвердил поддержку совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности и социально-экономического развития. Говоря об итогах года, он напомнил о совместном праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне и отметил успешное председательство Китая в ШОС.

В сфере экономики сотрудничество в 2025 году развивалось стабильно: несмотря на корректировку показателей, товарооборот между странами третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов.

Ранее о разговоре лидеров по видеосвязи сообщило Центральное телевидение Китая.