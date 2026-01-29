Эксперт по туризму Тепляков отметил увеличение спроса среди россиян на различные виды туров в Китай

Экспериментальный безвизовый режим между Россией и Китаем, действующий до сентября 2026 года, способствовал рекордному росту поездок россиян в КНР. За третий квартал 2025 года было совершено 383 тысячи туристических поездок, что стало максимумом за последние 13 лет. Эксперт по туризму Александр Тепляков в беседе с «ФедералПресс» отметил увеличение спроса на различные виды туров, включая медицинские, свадебные и промышленные.

Туристы из России выбирают не только пляжный отдых на Хайнане, но и экскурсионные программы в Пекине, Шанхае, а также поездки по промышленным центрам Китая. Среди популярных направлений — Гуанчжоу, Фошань, Шэньчжэнь и другие города.

Медицинский туризм также привлекает россиян высокотехнологичными методами лечения в китайских клиниках. Популярны направления онкологии, ортопедии, кардиологии и традиционной китайской медицины.

Свадебные церемонии в Китае становятся все более востребованными. Молодожены выбирают различные локации, от исторических мест до современных небоскребов.

«Безвизовый режим между Россией и Китаем, введенный в экспериментальном порядке, существенно увеличил туристический поток между странами», — подчеркнул эксперт.

После завершения пилотного проекта власти КНР проанализируют турпоток и примут решение о продлении или возвращении визового режима. В сентябре 2025 года первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов высказывал мнение, что режим может быть продлен.