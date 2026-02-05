Уиткофф рассказал подробности трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Уиткофф: стороны в Абу-Даби обсудили способы прекращения огня и его мониторинга

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в соцсети Х написал, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно. Стороны обсудили способы прекращения огня и его мониторинга.

«В течение двух дней делегации провели широкие и всесторонние обсуждения по остающимся нерешенным вопросам, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий», — написал Уиткофф.

Спецпосланник отметил, что переговоры между Россией, США и Украиной прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира. Стороны обсудили усилия по прекращению конфликта на Украине.

Второй раунд трехсторонних переговоров завершился. Среди урегулированных вопросов — обмен военнопленными. Минобороны России сообщило, что из плена вернулись 157 солдат и офицеров и трое удерживаемых жителей Курской области. В ответ Украина получила 157 своих пленников.