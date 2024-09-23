«Никого другого». Попытки Израиля откреститься от взрывов пейджеров разбили подчистую

Подрывы электронных средств связи в Ливане на этой неделе повлекли за собой цепную реакцию и эскалацию ситуации на Ближнем Востоке. И несмотря на отрицание президентом Израиля причастности страны к этой операции, мало у кого есть сомнения, что подрывы осуществили израильские спецслужбы. На стриме 360.ru с Анастасией Букреевой политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал, как эта операция повлияла на дальнейшее развитие событий, и почему Израиль воздерживается от наземных операций с вводом войск в Ливан.

Израиль не при делах? Политолог отметил, что нет сомнений в том, что операцию по подрыву пейджеров, раций и других электронных устройств, провели израильские спецслужбы, несмотря на отрицание президента Ицхака Герцога. Станкевич допустил, что израильские спецслужбы, устроившие эти взрывы, могли не проинформировать президента, но любой «здравомыслящий и информированный» человек не поверит этому отрицанию. «Никого другого, кто мог бы это осуществить, и кто был бы в такой степени заинтересован в этой операции, чтобы пойти на столь значительный риск, никого другого просто нет», — подчеркнул аналитик.

Фото: JINI/XinHua / Global Look Press

Война неизбежна? Станкевич высказал мнение, что предотвратить прямое военное столкновение был шанс до операции с пейджерами. На это работали многие страны, в том числе и Россия. «С одной стороны Соединенные Штаты, а с другой стороны Россия. Россия в этой сложной ситуации работала с Ираном, у которого вполне очевидные связи с „Хезболлой“ ливанской. Пыталась тоже умерить реакцию, оказать сдерживающее влияние», — отметил политолог. Но после того, как в ливанских и не только городах стали взрываться пейджеры, а потом и радиостанции, которые используют не только боевики, но и медики, спасатели и пожарные, удержать развитие событий от прямого военного столкновения стало практически невозможно. Эксперт считает, что эти взрывы стали «провоцирующим толчком».

Фото: David Cohen/JINI / Global Look Press

«Дистанционная дуэль» Пока «Хезболла» и Израиль обмениваются дистанционными ударами. Израиль точечно обстреливает Ливан в попытке поразить руководство шиитского движения, «Хезболла» наносит удары по северу Израиля, откуда уже эвакуированы 63 тысячи человек. «Израиль пока вроде бы пытается ограничиться вот такой дистанционной дуэлью, которую он имеет все шансы выиграть, потому что технологический уровень Израиля в 10 раз, в 20 раз, может быть, выше, чем у „Хезболлы“. И вот в такой дистанционной ракетной перестрелке Израиль одержит верх», — заявил Станкевич.

Фото: Taher Abu Hamdan/XinHua / Global Look Press

Израильское руководство пытается избежать отправки наземных войск в Ливан, так как предыдущий опыт закончился для них печально. «Это было в 2006 году, когда пехотные, мотопехотные подразделения ЦАХАЛ входили на территорию Ливана, вели там борьбу, и потери были значительные. И какой-то внятной победы тогда одержать Израилю не удалось», — напомнил собеседник телеканала. Повторения этой истории правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху пытается избежать. Израильский премьер стремится затянуть дистанционную фазу борьбы, чтобы дождаться прихода к власти в США Дональда Трампа, на которого Израиль возлагает большие надежды в плане поддержки.