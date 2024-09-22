ВС Израиля перехватили несколько воздушных целей со стороны Ирака

Армия обороны Израиля сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака. Об этом сообщили представители армии в Telegram-канале.
Сирены тревоги зазвучали в районе южных Голанских высот — после этого к Израилю приблизились воздушные объекты.
«Цели были перехвачены, о пострадавших не сообщалось. Цели не пересекали территорию Израиля», — сообщили в ЦАХАЛ.
Ночью 22 сентября ливанское движение «Хезболла» ударило ракетами по авиабазе израильской армии Рамат-Давид. После атаки вспыхнул пожар.
Ранее ЦАХАЛ утвердил план по продолжению войны на «северном фронте» — на границе с Ливаном. Военные атаковали цели для подрыва потенциала «Хезболлы».
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