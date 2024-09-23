Израиль уличили в желании обескровить «Хезболлу»

Власти Израиля не хотят проводить наземную военную операцию в Ливане, сообщило агентство Bloomberg . Авторы статьи отметили, что ЦАХАЛ намерен обескровить «Хезболлу» до такой степени, чтоб она больше не могла наносить ракетные удары.

«Картина намерений Израиля в отношении Ливана начинает вырисовываться: наземное вторжение не предвидится; вместо этого, похоже, цель состоит в том, чтобы восстановить сдерживание и ослабить Хезболлу», — объяснили ситуацию журналисты.

По их мнению, это вполне разумное решение для небольшой страны, которая постоянно подвергается обстрелам и к тому же понесла огромные репутационные потери. Речь идет о том, что израильские спецслужбы не предвидели и не предотвратили атаку ХАМАС в октябре прошлого года.

В середине недели в Ливане массово сдетонировали пейджеры и другие средства связи. «Хезболла» обвинила в этом Израиль и ответила ударами по израильскому ВПК в Хайфе.