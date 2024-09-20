«Израиль приложил руку». Операцию по подрыву пейджеров в Ливане готовили долгие годы

ABC: операцию по подрыву пейджеров в Ливане готовили как минимум 15 лет

Операцию по подрыву пейджеров членов движения «Хезболла» в Ливане долго и тщательно планировали, сообщил источник американского телеканала ABC News в ЦРУ. По его словам, на это ушло не менее 15 лет.

«Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на боевиках „Хезболлы“ на этой неделе, причем этот тип операции по „перехвату цепочки поставок“ планировался по крайней мере 15 лет», — отметили журналисты.

Источник объяснил, что в планировании атаки участвовали подставные компании. При помощи израильских разведчиков компанию, которая производила пейджеры, несколько раз «подставили», добавил он. По его словам, ЦРУ долгое время использовало эту тактику, хоть и «неохотно», потому что при подобных взрывах высок риск гибели невинных людей.

Взрывы в Ливане гремели несколько дней подряд. В результате подрыва устройств в среду погибли 25 человек, рассказал глава Минздрава страны Фирас Абъяд. Более 600 получили ранения.