«Хезболла» подтвердила смерть главы командования спецопераций движения

Командующего спецоперациями «Хезболлы» Ибрагима Акиля убили во время авиауадара ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщила военизированная ливанская шиитская организация.

«Большой командир хадж Ибрагим Акиль присоединился к своим братьям-командирам, погибшим после благословенной жизни, полной самопожертвования, усилий, вызовов, успехов и побед», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

О мощном ударе Армии обороны Израиля по Бейруту стало известно 20 сентября. Как отметили военные, пока нет изменений в оборонительных рекомендациях Командования тыла.

До этого израильская армия атаковала примерно 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Атаки осуществили по районам Кфар-Кила, Итарун, Мис-эль-Джабль, Блида, Шехин и Тайбе.