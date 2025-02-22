Немецкий Майдан? Чем может обернуться смена канцлера в ФРГ
В Германии 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы. Кто победит и как изменится отношение к России и Украине — в материале 360.ru.
Почему в Германии назначили досрочные выборы
Досрочные выборы в бундестаг, то есть в федеральный парламент, назначили в Германии в связи с развалом парламентской коалиции, на которую опиралось правительство канцлера Олафа Шольца, рассказал 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
«Коалиция в парламенте состояла из трех партий: социал-демократы, свободные демократы — это либеральная партия, немножко праволиберальная, и „Зеленые“, ее называли еще условно светофорной коалицией из-за трех цветов. Вошли в конфликт свободные демократы, их лидер, и Олаф Шольц», — отметил эксперт.
Свободные демократы потребовали сокращения расходов бюджета, действующему канцлеру это не понравилось. В итоге коалиция распалась, и пришлось назначить досрочные выборы.
«Фактически это действительно связано с финансовым кризисом. Большая дыра в бюджете», — подчеркнул специалист.
Он напомнил, что при экс-канцлере Германии Ангеле Меркель в стране был устойчивый профицит бюджета, который достигал 100 миллиардов евро. Сейчас в ФРГ устойчивый дефицит в размере 22 миллиардов евро.
От профицита, от избытка доходов скатились до дыры в бюджете в размере более 20 миллиардов евро. Конечно, такой финансовый обвал вызвал острые противоречия. Что дальше делать? Каким образом содержать государство и обеспечивать его социальные функции?
Сергей Станкевич
политолог
Участники выборов:
- «Христиано-демократический союз и Христиано-социалистический союз» (ХДС/ХСС);
- «Альтернатива для Германии» (АдГ);
- Социал-демократическая партия Германии (СДПГ);
- «Союз 90/Зеленые»;
- «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ);
- «Свободная демократическая партия Германии» (СвДП).
Как проходят выборы в Германии
Немцы на федеральных выборах голосуют по партийным спискам, объяснил Станкевич. В этих перечнях есть фамилии конкретных кандидатов.
«То есть ты голосуешь за партию, и затем пропорционально набранным голосам какая-то часть партийного списка проходит в состав депутатского корпуса. В общем, нормальная такая система голосования по партийным спискам», — рассказал эксперт.
Кандидаты на пост канцлера ФРГ
Олаф Шольц
Действующий канцлер ФРГ, кандидат от социал-демократов. В предвыборной кампании СДПГ делает ставку на социальные гарантии. Шольц выступает за продолжение поддержки Украины, но отказывается от передачи дальнобойных ракет TAURUS из-за риска дальнейшей эскалации.
Фридрих Мерц
Кандидат от блока ХДС/ХСС. Он выступает за усиление санкционного давления на Россию и увеличение военной поддержки ВСУ. Блок Мерца предлагает реформу бундесвера с целью усиления его роли в НАТО и постепенное введение обязательной военной службы в Германии.
Роберт Хабек
Действующий вице-канцлер, федеральный министр по делам экономики и защиты климата, кандидат от «Зеленых». Хабек выступает за переход на зеленые источники энергии — в противном случае Германия рискует впасть в зависимость от американских энергоносителей. Партия считается одним из главных защитников Украины.
Алис Вайдель
Сопредседатель АдГ. Партия поддерживает традиционные семейные ценности и жесткие меры борьбы с нелегальной миграцией, в том числе высылку беженцев в страны их происхождения. Партию часто критикуют за связи с Россией.
Сара Вагенкнехт
Основательница ССВ, критикует политику немецких властей на украинском направлении и выступает против военных поставок Украине. Также партия поддерживает возобновление связей с Россией.
Кристиан Линднер
Кандидат от СвДП — либеральной партии, которая поддерживает интересы немецкого бизнеса. В ней есть и «ястребы», выступающие за более жесткую внешнюю политику.
Расстановка сил перед выборами в ФРГ
Выборы состоятся уже завтра, 23 февраля, и по последним опросам на выборах доминирует Христианско-демократический блок (20-21%). Этого мало, им потребуется коалиция, рассказал Станкевич.
«На втором месте с близким результатом находится „Альтернатива для Германии“, и только на третьем социал-демократы Шольца. Наиболее вероятный прогноз таков, что христианские демократы вынуждены будут войти в коалицию с социал-демократами, будет право-левая коалиция, заведомо неустойчивая», — считает политолог.
В этой коалиции лидер христианских демократов Мерц станет федеральным канцлером. Младшему партнеру по коалиции — социал-демократам — по традиции достанется пост министра иностранных дел.
«И вот здесь интересная интрига. Если Шольц остается в партии, то пост министра иностранных дел достанется ему, но он грозится уйти из политики вообще после выборов. Ну и тогда кого-то другого социал-демократы поставят главой МИД», — рассказал эксперт.
Мерц сделал несколько неосторожных заявлений, в том числе о поставках Украине дальнобойных ракет TAURUS.
Сохранит ли он эту позицию после того, как станет канцлером — пока под знаком вопроса, потому что пока ты в оппозиции, ты можешь много себе позволять, а как только становишься главой государства, ты должен трижды оценивать последствия.
Сергей Станкевич
политолог
Есть надежда, что в новой политической ситуации, сложившейся после избрания Дональда Трампа президентом США, Мерц воздержится от неосторожных авансов. Американский лидер выступает категорически против эскалации на Украине.
«И если Мерц попытается что-либо подобное осуществить, то есть увеличить в целом военные поставки и особенно поставить опасные немецкие ракеты TAURUS, которые могут долетать почти до Москвы, Трамп точно не будет приветствовать. Это усугубит уже и так имеющийся конфликт между командой Трампа и европейскими лидерами натовских стран», — предупредил политолог.
Он выразил надежду, что кто-то из социал-демократов будет сдерживать Мерца от чрезмерного сдвига Германии в сторону милитаризма.
Кто победит на выборах в Германии
Судя по последним опросам, победа ХДС/ХСС практически неизбежна, считает Станкевич. Вопрос лишь в том, в какой конфигурации сформируют новое правительство.
«Что касается интриги по поводу „Альтернативы для Германии“. Во-первых, она получила дополнительный бонус, толчок от команды Трампа, потому что он поддерживает идеи, выдвигаемые партией АдГ. Особенно активным проводником такой поддержки выступает Илон Маск, который, как известно, встречался с лидером „Альтернативы“ и опубликовал несколько материалов в своей соцсети Х в поддержку партии, прямо призывая голосовать за нее», — напомнил специалист.
АдГ по опросам набирает 21-22%, но результаты голосования могут отличаться на 1-2%. Это станет сенсацией, заявил политолог.
Пока поддержка АдГ локализуется в основном в восточных землях, то есть в землях бывшей Германской Демократической Республики. И если АдГ на этих выборах выйдет за пределы этого географического ареала, если станет общефедеральной партией, это будет означать очень серьезный сдвиг в германской политической системе.
Сергей Станкевич
политолог
По итогам выборов важной переменой может быть легализация этой партии, снятие с нее ярлыка ультраправой и подозрений в экстремизме. Алис Вайдель станет полноправным членом немецкой политической элиты.
Как итоги выборов в ФРГ повлияют на отношения с Россией
Серьезного сдвига в отношениях Германии и России после выборов ждать не стоит, считает Станкевич.
«Потому что, хотя христианские демократы и одержат победу, у них нет достаточной поддержки, чтобы сформировать однопартийное правительство, это абсолютно понятно. То есть однопартийного правительства, которое подчинялось бы новому канцлеру Мерцу, не будет, оно будет коалиционным. А коалиция живет, если соглашение между партиями сохраняется», — объяснил политолог.
Социал-демократы, которые выступают против милитаризации Германии и поставок оружия на Украину, почти неизбежно войдут в состав правительства и получат пост министра иностранных дел.
«Мерц их просто так не сломает. Поэтому он вынужден будет от самых радикальных своих планов отказаться», — заключил Станкевич.