Немецкий Майдан? Чем может обернуться смена канцлера в ФРГ

В Германии 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы. Кто победит и как изменится отношение к России и Украине — в материале 360.ru.

Почему в Германии назначили досрочные выборы Досрочные выборы в бундестаг, то есть в федеральный парламент, назначили в Германии в связи с развалом парламентской коалиции, на которую опиралось правительство канцлера Олафа Шольца, рассказал 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. «Коалиция в парламенте состояла из трех партий: социал-демократы, свободные демократы — это либеральная партия, немножко праволиберальная, и „Зеленые“, ее называли еще условно светофорной коалицией из-за трех цветов. Вошли в конфликт свободные демократы, их лидер, и Олаф Шольц», — отметил эксперт. Свободные демократы потребовали сокращения расходов бюджета, действующему канцлеру это не понравилось. В итоге коалиция распалась, и пришлось назначить досрочные выборы. «Фактически это действительно связано с финансовым кризисом. Большая дыра в бюджете», — подчеркнул специалист. Он напомнил, что при экс-канцлере Германии Ангеле Меркель в стране был устойчивый профицит бюджета, который достигал 100 миллиардов евро. Сейчас в ФРГ устойчивый дефицит в размере 22 миллиардов евро.

От профицита, от избытка доходов скатились до дыры в бюджете в размере более 20 миллиардов евро. Конечно, такой финансовый обвал вызвал острые противоречия. Что дальше делать? Каким образом содержать государство и обеспечивать его социальные функции? Сергей Станкевич политолог

Участники выборов: «Христиано-демократический союз и Христиано-социалистический союз» (ХДС/ХСС);

«Альтернатива для Германии» (АдГ);

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ);

«Союз 90/Зеленые»;

«Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ);

«Свободная демократическая партия Германии» (СвДП). Как проходят выборы в Германии Немцы на федеральных выборах голосуют по партийным спискам, объяснил Станкевич. В этих перечнях есть фамилии конкретных кандидатов. «То есть ты голосуешь за партию, и затем пропорционально набранным голосам какая-то часть партийного списка проходит в состав депутатского корпуса. В общем, нормальная такая система голосования по партийным спискам», — рассказал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Кандидаты на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц Действующий канцлер ФРГ, кандидат от социал-демократов. В предвыборной кампании СДПГ делает ставку на социальные гарантии. Шольц выступает за продолжение поддержки Украины, но отказывается от передачи дальнобойных ракет TAURUS из-за риска дальнейшей эскалации. Фридрих Мерц Кандидат от блока ХДС/ХСС. Он выступает за усиление санкционного давления на Россию и увеличение военной поддержки ВСУ. Блок Мерца предлагает реформу бундесвера с целью усиления его роли в НАТО и постепенное введение обязательной военной службы в Германии. Роберт Хабек Действующий вице-канцлер, федеральный министр по делам экономики и защиты климата, кандидат от «Зеленых». Хабек выступает за переход на зеленые источники энергии — в противном случае Германия рискует впасть в зависимость от американских энергоносителей. Партия считается одним из главных защитников Украины. Алис Вайдель Сопредседатель АдГ. Партия поддерживает традиционные семейные ценности и жесткие меры борьбы с нелегальной миграцией, в том числе высылку беженцев в страны их происхождения. Партию часто критикуют за связи с Россией. Сара Вагенкнехт Основательница ССВ, критикует политику немецких властей на украинском направлении и выступает против военных поставок Украине. Также партия поддерживает возобновление связей с Россией. Кристиан Линднер Кандидат от СвДП — либеральной партии, которая поддерживает интересы немецкого бизнеса. В ней есть и «ястребы», выступающие за более жесткую внешнюю политику.

Фото: РИА «Новости»

Расстановка сил перед выборами в ФРГ Выборы состоятся уже завтра, 23 февраля, и по последним опросам на выборах доминирует Христианско-демократический блок (20-21%). Этого мало, им потребуется коалиция, рассказал Станкевич. «На втором месте с близким результатом находится „Альтернатива для Германии“, и только на третьем социал-демократы Шольца. Наиболее вероятный прогноз таков, что христианские демократы вынуждены будут войти в коалицию с социал-демократами, будет право-левая коалиция, заведомо неустойчивая», — считает политолог. В этой коалиции лидер христианских демократов Мерц станет федеральным канцлером. Младшему партнеру по коалиции — социал-демократам — по традиции достанется пост министра иностранных дел. «И вот здесь интересная интрига. Если Шольц остается в партии, то пост министра иностранных дел достанется ему, но он грозится уйти из политики вообще после выборов. Ну и тогда кого-то другого социал-демократы поставят главой МИД», — рассказал эксперт. Мерц сделал несколько неосторожных заявлений, в том числе о поставках Украине дальнобойных ракет TAURUS.

Сохранит ли он эту позицию после того, как станет канцлером — пока под знаком вопроса, потому что пока ты в оппозиции, ты можешь много себе позволять, а как только становишься главой государства, ты должен трижды оценивать последствия. Сергей Станкевич политолог

Есть надежда, что в новой политической ситуации, сложившейся после избрания Дональда Трампа президентом США, Мерц воздержится от неосторожных авансов. Американский лидер выступает категорически против эскалации на Украине. «И если Мерц попытается что-либо подобное осуществить, то есть увеличить в целом военные поставки и особенно поставить опасные немецкие ракеты TAURUS, которые могут долетать почти до Москвы, Трамп точно не будет приветствовать. Это усугубит уже и так имеющийся конфликт между командой Трампа и европейскими лидерами натовских стран», — предупредил политолог. Он выразил надежду, что кто-то из социал-демократов будет сдерживать Мерца от чрезмерного сдвига Германии в сторону милитаризма.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Кто победит на выборах в Германии Судя по последним опросам, победа ХДС/ХСС практически неизбежна, считает Станкевич. Вопрос лишь в том, в какой конфигурации сформируют новое правительство. «Что касается интриги по поводу „Альтернативы для Германии“. Во-первых, она получила дополнительный бонус, толчок от команды Трампа, потому что он поддерживает идеи, выдвигаемые партией АдГ. Особенно активным проводником такой поддержки выступает Илон Маск, который, как известно, встречался с лидером „Альтернативы“ и опубликовал несколько материалов в своей соцсети Х в поддержку партии, прямо призывая голосовать за нее», — напомнил специалист. АдГ по опросам набирает 21-22%, но результаты голосования могут отличаться на 1-2%. Это станет сенсацией, заявил политолог.

Пока поддержка АдГ локализуется в основном в восточных землях, то есть в землях бывшей Германской Демократической Республики. И если АдГ на этих выборах выйдет за пределы этого географического ареала, если станет общефедеральной партией, это будет означать очень серьезный сдвиг в германской политической системе. Сергей Станкевич политолог

По итогам выборов важной переменой может быть легализация этой партии, снятие с нее ярлыка ультраправой и подозрений в экстремизме. Алис Вайдель станет полноправным членом немецкой политической элиты.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

Как итоги выборов в ФРГ повлияют на отношения с Россией Серьезного сдвига в отношениях Германии и России после выборов ждать не стоит, считает Станкевич. «Потому что, хотя христианские демократы и одержат победу, у них нет достаточной поддержки, чтобы сформировать однопартийное правительство, это абсолютно понятно. То есть однопартийного правительства, которое подчинялось бы новому канцлеру Мерцу, не будет, оно будет коалиционным. А коалиция живет, если соглашение между партиями сохраняется», — объяснил политолог. Социал-демократы, которые выступают против милитаризации Германии и поставок оружия на Украину, почти неизбежно войдут в состав правительства и получат пост министра иностранных дел. «Мерц их просто так не сломает. Поэтому он вынужден будет от самых радикальных своих планов отказаться», — заключил Станкевич.