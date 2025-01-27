В ФРГ нашли способ мотивировать избирателей голосовать на выборах в бундестаг

Bild: власти Дуйсбурга будут выдавать пиво проголосовавшим на выборах в феврале

IMAGO
Фото: IMAGO/Global Look Press

Власти Дуйсбурга на западе Германии пообещали избирателям, пришедшим на досрочные парламентские выборы в феврале, бесплатно выдавать пиво. Об этом сообщила газета Bild.

Таким образом городское руководство хочет повысить явку на выборах — в прошлый раз, в 2021 году, она была ниже, чем в среднем по стране.

Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля. Этот созыв станет для немецкого парламента 21-м, а распустить его решили после того, как большинство парламентариев поддержали вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» и призвал немцев выходить на улицы и голосовать за свое будущее, чтобы не утратить национальную идентичность в условиях глобализации.

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