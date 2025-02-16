Претендующая на второе место на выборах в бундестаг партия «Альтернатива для Германии» готова к восстановлению хороших отношений с Россией через отмену санкционной политики. Об этом в интервью газете Bild заявила сопредседатель партии и кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель.

Она подчеркнула, что действующие сейчас ограничения против России больший вред нанесли Германии, которая столкнулась с огромными ценами на энергоносители. Эта ситуация ударила, как по простым гражданам, так и промышленности страны.

«Мы хотим очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. Прежде всего, мы нацелены прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране», — заявила Вайдель.

Политик добавила, что действующие немецкие власти за последние три года ухудшили отношения с Россией до самого низкого уровня, заплатив за это падением экономического и промышленного сектора.

По результатам опросов, «Альтернатива для Германии» находится на втором месте по популярности среди избирателей в преддверии досрочных выборов в бундестаг, которые пройдут 23 февраля.

Лидером остается Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с кандидатом на пост главы правительства Фридрихом Мерцем. Партия действующего канцлера Олафа Шольца — Социал-демократическая партия Германии — находится на третьем месте по популярности.

На этой неделе Шольц пообещал завершить политическую карьеру после ухода с поста главы правительства. Он пояснил, что хочет вернуть себе статус «нормального гражданина».