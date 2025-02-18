Политолог Буневич: ФРГ и Польша показали нежелание отправлять войска на Украину

Представители Германии и Польши продемонстрировали на саммите в Париже отсутствие желания по отправке национальных войск на Украину. Об этом заявил политолог Дмитрий Буневич в беседе с RT .

По его мнению, ФРГ — ключевая страна, выступающая против соответствующего решения.

«Канцлер Олаф Шольц даже покинул раньше встречу в Париже, сославшись на дела, связанные с выборами. Но он успел дать интервью, в котором скептически высказался по поводу отправки войск», — сообщил эксперт.

Вторым скептиком он назвал польского премьер-министра Дональда Туска. Являясь опытным политиком, он старается лавировать, добавил Буневич.