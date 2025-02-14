Шольц уйдет из политики, если перестанет быть канцлером

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что завершит политическую карьеру после того, как покинет пост. Об этом он рассказал в видеоподкасте Young & Naive.

Шольц объяснил свое решение тем, что снова хочет стать «нормальным гражданином».

Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля. Главным соперником Шольца считают кандидата от ХДС/ХСС Фридриха Мерца. На втором месте, судя по рейтингам, находится правая партия «Альтернатива для Германии». Правящие социал-демократы и «зеленые» делят третье-четвертое места.

Ранее Шольц раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска, поддержавшего «Альтернативу для Германии». По мнению канцлера, позиция основателя Tesla и SpaceX вредит демократическому развитию всего Евросоюза.