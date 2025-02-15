Шольц допустил введение режима ЧС для финансирования Украины после выборов

Введение в Германии режима чрезвычайной ситуации после выборов в бундестаг сохранит военную помощь Украине. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил канцлер Олаф Шольц.

Он пояснил, что его предложение предоставит правительству Германии право направить на Украину больше средств федерального бюджета, чем сейчас.

«Война в центре Европы — это чрезвычайная ситуация. Я уверен, что это поддержит большинство в бундестаге после выборов», — заявил Шольц.

Вопрос объемов военной помощи Украины стал причиной развала правительственной коалиции и проведения новых досрочных выборов в парламент Германии.

Партия Свободные демократы во главе с Кристианом Лиднером выступили против увеличения суммы за счет расширения лимитов государственного долга ради Украины. Из-за развала коалиции в 2025 год Германия вошла без утвержденного бюджета. Проект рассмотрит новый состав парламента.

Занимающий сейчас пост канцлера Германии Олаф Шольц объявил, что после окончания полномочий завершит политическую карьеру, чтобы стать нормальным гражданином. Главу правительства Германии выберет новый состав Бундестага. Досрочные выборы пройдут 23 февраля.