Сегодня 00:54 «Надул щеки в очередной раз». О чем заявил Макрон и как он угрожает России Политолог Светов: Макрон вновь выказал претензию на роль европейского лидера 0 0 0 Фото: Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Французский президент Эммануэль Макрон выступил с официальным обращением к нации накануне чрезвычайного евросаммита по Украине. Редакция 360.ru собрала главные тезисы главы Пятой республики — от заявлений по войскам Европы на украинской территории до бездоказательных обвинений и даже намеков на ядерный шантаж.

Претензии к США Свое обращение к нации Макрон объяснил международной ситуацией, которой «справедливо обеспокоены французы». Президент Франции сразу же раскритиковал Соединенные Штаты.

США, наш союзник, изменили свою позицию в отношении этого конфликта, стали меньше поддерживать Украину. И оставляют сомнения по поводу того, что будет дальше. Эммануэль Макрон

Бездоказательные обвинения в адрес России Затем Эммануэль Макрон заявил, что «мы вступаем в новую эру». Париж, по его словам, по-прежнему привержен помощи Киеву, а Россия якобы стала угрозой и для Франции, и для всего Евросоюза.

Мы с первого дня решили поддержать Украину и ввести санкции против России. И мы поступили правильно. <…> Мир больше не может быть гарантирован на нашем собственном континенте. Угроза существует, и она затрагивает страны Европы, затрагивает нас.

Макрон также уверил французов, что угрозу для них представляет и сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей. «Россия проверяет наши пределы. Она делает это на земле, в воздухе, на море и прямо за нашими экранами, успешно перевооружается», — добавил политик.

Макрон выступил против мира на Украине После этого Макрон добавил, что приветствует все мирные инициативы по украинскому конфликту. Однако сразу же перешел к оговоркам.

Мир не может быть капитуляцией Украины, ее крахом. И также не может стать результатом прекращения огня, которое было бы слишком хрупким. Украина имеет право на мир и это в европейских интересах.

По словам политика, именно над этим он работает сейчас совместно с другими европейскими лидерами. На следующей неделе Макрон планирует собрать глав государств, которые хотят участвовать в создании «прочного мира» на Украине. Появятся ли на Украине иностранные войска? Мир, как считает Макрон, должен «безусловно пройти» через долгосрочную поддержку украинской армии.

Это также, возможно, пройдет через развертывание европейских войск на Украине. Уже на следующей неделе мы соберем в Париже начальников штабов стран, которые захотят взять на себя ответственность в этом отношении.

Такой план «долгосрочного мира», добавил политик, был подготовлен европейскими партнерами Франции и Украиной. Будущее Европы Президент Франции также считает, что мир «продолжает становиться все более жестоким, а террористическая угроза не ослабевает». Затем он констатировал, что безопасность и процветание европейских стран стали более неопределенными.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / www.globallookpress.com

Независимо от того, будет ли мир в Украине достигнут быстро или нет, европейские государства должны иметь возможность лучше защитить себя. Нам необходимо усилить нашу оборону. В этом отношении мы остаемся верными НАТО, но должны укреплять нашу независимость. Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне и Москве.

Ядерный шантаж Глава Пятой республики добавил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

Наши силы ядерного сдерживания защищают нас. Отвечая на призыв будущего канцлера Германии, я решил начать стратегическую дискуссию о защите наших союзников на европейском континенте с помощью наших сил сдерживания. Что бы ни случилось, решение всегда будет приниматься и останется в руках президента, главнокомандующего вооруженными силами.

Стоит отметить, что Франция и Великобритания — единственные страны в Европе, обладающие собственным ядерным оружием, при этом у них его намного меньше, чем у США или России. Похвастался армией Макрон анонсировал значительное увеличение оборонного бюджета Франции. По его словам, это потребует реформ. «Мы должны действовать, объединившись, как европейцы, полные решимости защитить себя. Вот почему родина нуждается в вас, в вашей приверженности ей. у Франции „самая эффективная армия в Европе“, но ее нужно наращивать», — заявил политик. При этом президент признал, что за последние десять лет французский военный бюджет и без того вырос вдвое.

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Угрозы США рыночной войной Если США введут дополнительные тарифы на европейские товары, Евросоюз ответит симметрично. Макрон заявил, что Франция и другие лидеры ЕС все еще пытаются отговорить главу Белого дома Дональда Трампа от введения пошлин.

Мы должны быть готовы к тому, что США решат ввести тарифы на европейские товары <…> Это непонятное решение как для американской, так и для нашей экономики будет иметь последствия для некоторых наших отраслей, но не останется без ответа с нашей стороны.

Мнение политолога об угрозах Макрона Проблем во Франции хватает и без украинского вопроса, рассказал 360.ru политолог Юрий Светов. По его словам, в первую очередь речь идет о легитимности самого правительства после досрочных выборов. Важен и бюджет, и экономические трудности.

Президента Франции, оказывается, все эти вопросы не волнуют. Он не считает, что он должен заниматься этим. Он уже почти месяц носится по всему миру и разговаривает только об одном — о помощи Украине. Рейтинг Макрона, как показывают опросы, колеблется в пределах 20%. Почему он уверен, что французы, которые негативно оценивают его работу, должны присоединиться в его бредовых мыслях? Юрий Светов политолог

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Выступление Макрона анонсировали как нечто экстраординарное. Глава республики и в самом деле сделал несколько острых высказываний, в том числе и о ядерном оружии. Однако, объяснил политолог, у Франции всего около 300 зарядов, они размещены на четырех подводных лодках, одна из которых в ремонте. «Каким образом он свои четыре подводных лодки расставит по всей Европе, создавая зонтик? Это чистой воды блеф», — считает Юрий Светов. Разговоры о готовности послать войска на Украину политолог также счел пустыми. Светов указал, что само выступление Макрона делалось ради его претензий на роль европейского лидера.

Чем отвечает на это господин Макрон? Громкими словами, как он будет останавливать Россию и не даст установить хрупкое перемирие, условия которого будет диктовать Россия. А кто тебя за стол переговоров-то позовет? Это громкие слова, выхлоп, в котором нет смысла никакого. Надул щеки в очередной раз. Юрий Светов

В понедельник, 3 марта, Макрон раскрыл и содержание плана урегулирования украинского конфликта, его подготовили Франция и Великобритания. Эти страны предложили объявить перемирие на месяц.