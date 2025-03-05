Макрон пригрозил ядерным оружием для защиты ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего ЕС. Трансляцию выступления вели на сайте Елисейского дворца.

«Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием», — заявил французский лидер.

Он уточнил, что в любом случае решение об использовании оружия массового поражения «останется за президентом республики», — сказал Макрон в обращении к французам, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.

До этого президент Франции уже не раз заявлял о масштабных угрозах Европе. Он обратил внимание, что опасность связана с тем, что страны всего мира продолжают увеличивать свои вооружения. При этом ЕС слишком долго рассчитывал на прикрытие со стороны США и сейчас находится на остающихся позициях.