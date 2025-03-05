Макрон выступил против перемирия России и Украины
Макрон: мирное разрешение украинского конфликта невозможно без участия Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против перемирия России и Украины на условиях российской стороны и без участия Украины. Об этом он заявил в своем обращении к нации, которое транслировалось на его странице в соцсети X.
По его словам, мир «не должен быть достигнут любой ценой и под диктатом России, и не должен стать капитуляцией Украины».
«Путь к миру невозможен без участия Украины», — добавил президент.
Кроме этого, он объявил, что на следующей неделе Франция соберет начальников генеральных штабов стран, готовых обеспечивать будущий мир на Украине.
Мы рассматриваем возможность развертывания европейских войск после подписания мира, чтобы гарантировать его полное соблюдение.
Эммануэль Макрон
Он подчеркнул, что решение поддерживать Украину и вводить санкции против России с самого начала было верным, так как якобы борьба идет за безопасность самой Европы, а не только за Украину.
Кроме этого он отметил, что будущее Европы не должно зависеть от решений России и США. И выразил надежду, что американские власти не отвернутся от Европы.
«Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что это окажется не так», — заявил Макрон.
Также французский лидер сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего ЕС.