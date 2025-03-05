Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против перемирия России и Украины на условиях российской стороны и без участия Украины. Об этом он заявил в своем обращении к нации, которое транслировалось на его странице в соцсети X .

Кроме этого, он объявил, что на следующей неделе Франция соберет начальников генеральных штабов стран, готовых обеспечивать будущий мир на Украине.

По его словам, мир «не должен быть достигнут любой ценой и под диктатом России, и не должен стать капитуляцией Украины».

Мы рассматриваем возможность развертывания европейских войск после подписания мира, чтобы гарантировать его полное соблюдение.

Он подчеркнул, что решение поддерживать Украину и вводить санкции против России с самого начала было верным, так как якобы борьба идет за безопасность самой Европы, а не только за Украину.

Кроме этого он отметил, что будущее Европы не должно зависеть от решений России и США. И выразил надежду, что американские власти не отвернутся от Европы.

«Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что это окажется не так», — заявил Макрон.

Также французский лидер сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего ЕС.