«Нужно сильнее себя вооружить». Макрон объявил Россию угрозой для Франции и Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации с речью. В своем выступлении он заявил, что угроза Франции и Европе со стороны России реальна. Трансляцию вели на сайте Елисейского дворца.

Свое обращение французский президент начал со слов, что война на Украине стала мировым конфликтом.

«Вне зависимости от того, как скоро заключится мир на Украине, нам необходимо признавать „российскую угрозу“ и сильнее себя вооружить, чтобы иметь возможность дать отпор», — заявил Макрон.

Он отметил, что мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, а также выступил против капитуляции Украины. Макрон выступил за создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией.

В обращении к нации президент заявил, что рад введению санкций против России.

Ранее Макрон и премьер Британии Кир Стармер пригласил президента Украины Владимира Зеленского поехать в Вашингтон вместе на следующей неделе. Они предложили свою помощь в урегулировании конфликта с американским лидером Дональдом Трампом.