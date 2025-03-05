Франция допустила появление европейских войск на Украине

Войска европейских стран могут появиться на Украине. Такую возможность не исключил французский лидер Эммануэль Макрон в обращении к нации, трансляцию вели в его официальном аккаунте на X .

Когда именно могут контингенты стран Европы войти на украинскую территорию, глава Франции не уточнил. В том же обращении политик обвинил Россию в создании угрозы для всего Евросоюза.

Он также заявил, что приветствует все мирные инициативы касательно Украины. Однако добавил, что мир «не может быть построен любой ценой <…> и не может быть капитуляцией Украины».

Во вторник, 4 марта, источники Reuters сообщили, что европейские лидеры — Макрон и Стармер — пытаются за несколько дней сформировать мирный план для Украины. Его детали не разглашались. На следующий день президент Польши также заявил, что США возобновили переговорный процесс с украинской стороной.