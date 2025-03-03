Макрон и Стармер предложили месячное перемирие на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии на Украине, которое бы длилось месяц. Об этом французский лидер сообщил в интервью изданию Le Figaro.

По словам Макрона, с премьером Британии они предложили объявить «месячное перемирие в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры» на Украине. Политик отметил, что эта инициатива не охватывает ситуацию на земле, ведь длина фронта не позволит проверить соблюдение перемирия.

Макрон также заверил, что развертывание иностранных сил на Украине может рассматриваться как следующий этап урегулирования. Это позволит странам ЕС создать противовес потенциальному двустороннему диалогу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Отдельно президент Франции указал на возможность снижения напряженности в отношениях между главой Белого дома и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее призвал европейских союзников прекратить ныть и высказать свои идеи по миру на Украине.