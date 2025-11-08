Мятежное сердце Европы. Как Виктор Орбан бросил вызов Брюсселю

В апреле 2026 года Венгрия вновь окажется в эпицентре европейской политики: страну ожидают парламентские выборы, которые определят ее вектор на следующие годы. Ключевой фигурой предвыборной борьбы, как и в последние полтора десятилетия, будет Виктор Орбан — один из самых влиятельных и противоречивых политиков современной Европы. Его имя стало синонимом нелиберальной демократии, жесткого суверенитета и независимого внешнего курса. Кто он — человек, определяющий судьбу Венгрии?

Как Орбан пришел в политику Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года в Секешфехерваре. Его детство прошло в сельской местности, что во многом сформировало взгляды на мир и связь с традиционными ценностями. Родители — педагог-логопед Эржебет Сипош и агроном Дьезо Орбан — обеспечили сыну строгое воспитание. После школы вступил в венгерский комсомол KISZ, поскольку это было необходимо сделать при желании поступить в вуз. Также будущий премьер два года отслужил в армии. Именно служба стала переломным моментом, заставившим его пересмотреть ранее казавшиеся незыблемыми коммунистические идеалы. Получив юридическое образование в Будапештском университете и пройдя стажировку в Оксфорде по стипендии Фонда Сороса*, Орбан выбрал путь политической борьбы. В 1988 году он стал одним из основателей партии «Фидес», которая изначально была молодежной организацией, яростно выступавшей против коммунистического режима. Общенациональную известность 26-летний Орбан получил в 1989-м, когда на церемонии перезахоронения казненного лидера Венгерского восстания 1956 года Имре Надя потребовал вывода советских войск и проведения свободных выборов. Эта речь сделала его героем для многих венгров.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Когда Виктор Орбан стал премьером Политическая карьера Орбана выглядит как история трансформации. От либерального диссидента он эволюционировал в правоконсервативного лидера. Возглавив «Фидес», к середине 90-х превратил его в мощную правоцентристскую партию. В 1998-м 35-летний Виктор впервые возглавил правительство, став самым молодым премьер-министром в истории современной Венгрии. Его первый срок запомнился ощутимыми успехами: снижением инфляции, дефицита бюджета и стимулированием экономического роста. Однако настоящая эпоха Орбана началась в 2010 году, когда «Фидес» одержал сокрушительную победу, получив конституционное большинство в парламенте. Это позволило ему провести радикальные реформы: принять новую конституцию, сменить название страны с Венгерской Республики на Венгрию, закрепить христианские ценности как основу национальной идентичности и существенно перестроить избирательную систему.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Мнение венгерского общества разделилось. Критики говорили об укреплении авторитарной власти, ограничении свободы СМИ и независимости судов. Сторонники же указывали на защиту традиционной культуры и восстановление национального суверенитета.

Украина, Россия и особая позиция Будапешта

Больше всего пересудов вызывает внешнеполитический курс Орбана, особенно в отношении России и украинского конфликта. Еще в 2014 году он выступил против санкционного давления на Москву, прагматично отстаивая экономические интересы Венгрии, которая сильно зависит от российских энергоносителей. В 2022 году, после начала СВО, его позиция стала еще более выраженной. С одной стороны, венгерский премьер официально не признал присоединение Крыма к России и изначально поддержал стремление Украины сохранить территории.

Фото: mt5/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

С другой — жестко критиковал антироссийские санкции Евросоюза, утверждая, что они наносят больше ущерба европейской экономике, чем России. Также Орбан призвал НАТО не принимать Украину в альянс.

Летом 2024-го, когда Венгрия приняла председательство в Совете ЕС, Орбан инициировал так называемую «миссию мира», совершив визиты в Киев, Москву и Пекин. Тогда его встреча с российским президентом Владимиром Путиным стала первой с 2022 года с лидером ЕС такого уровня, что вызвало бурю негодования в Брюсселе. Орбан призывал стороны к скорейшему прекращению огня.

Фото: РИА «Новости»

Добиться мира венгерскому премьеру не удалось, но эта самостоятельная попытка дипломатии, не согласованная с Евросоюзом, подчеркнула его стремление позиционировать Венгрию как независимого игрока. Кроме того, несмотря на безоговорочную поддержку Украины коллективным Западом, Орбан не забыл о ключевом вопросе к Киеву со стороны Венгрии. Он продолжает отстаивать права венгерского меньшинства в Закарпатье, что приводит к напряженности в отношениях с украинскими властями и, в частности, с президентом страны Владимиром Зеленским. Впрочем, обольщаться тем, что венгерский премьер симпатизирует России, на этом фоне не стоит. Как заявил журналист газеты Magyar Nemzet Габор Штир в беседе с Lenta.ru», Орбан придерживается исключительно собственных интересов.

Надо помнить, что он убежденный антикоммунист и антисоветчик. Он крайне негативно относится к советском периоду. Грубо говоря, не любит Россию, а уважает Путина, исходя из своих прагматических целей. Габор Штир журналист

Человек за политиком За жестким политическим имиджем скрывается примерный семьянин и увлеченный спортсмен. Еще в 23 года Орбан женился на юристе Анико Леваи, которая сейчас занимается благотворительностью. У супругов пятеро детей. Главным хобби венгерского премьера всегда был футбол. Он не только является страстным болельщиком, но и сам играл за клуб третьего дивизиона «Фельчут», а в 2004 году даже исполнял обязанности тренера. Его личное увлечение повлияло и на государственную политику: в стране реализовали масштабную программу по строительству футбольных стадионов.

Фото: РИА «Новости»

Сила и вызовы накануне выборов На подступах к апрельским выборам 2026 года Виктор Орбан выглядит уверенным лидером. Его партия «Фидес» сохраняет мощную поддержку среди консервативного большинства, которое ценит стабильность, защиту национальных интересов и жесткую позицию по миграции. Вызванные обстановкой в мире и санкциями экономические трудности венгерский премьер использует как аргумент против политики Брюсселя, позиционируя себя как защитника венгерских кошельков. Остается открытым вопрос, сохранит ли Венгрия под его руководством уникальный курс на построение нелиберальной демократии в сердце Европы. *Фонд «Открытое общество», Open Society Foundations, признан в России нежелательной организацией.