Орбан призвал ЕС выделять меньше денег Украине и вести диалог с Россией
Чтобы в Европе установились мир и стабильность, необходимо вести прямой диалог с Россией и минимизировать затраты на Украину. Об этом написал премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
«Украина должна быть стратегическим партнером, но не членом Евросоюза», — добавил он.
Кроме того, по словам венгерского премьера, каждая страна должна сама выбирать, у кого закупать источники энергии.
Накануне газета Politico сообщила, что Венгрия предложила Чехии и Словакии сформировать «антиукраинский альянс» в Евросоюзе и НАТО. После этого Орбан и его коллеги Андрей Бабиш и Роберт Фицо смогут блокировать не устраивающие их решения блока, требующие единогласного одобрения. По мнению авторов статьи, это может стать опасным прецедентом внутреннего раскола.