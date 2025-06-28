Орбан сравнил принятие Украины в НАТО с броском спички в пороховую бочку

Принятие Украины в НАТО приведет к катастрофе. Об этом в соцсети X заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он не исключил, что из-за вступления республики в Североатлантический альянс может начаться третья мировая война. Также Орбан отметил, что безрассудная спешка Евросоюза с включением Украины в НАТО «переместит линию фронта в самое сердце Европы».

«Это не дипломатия, это безумие — спички не бросают в пороховую бочку», — подчеркнул он.

Ранее в Гааге прошел саммит НАТО. В коммюнике по итогам мероприятия не оказалось упоминаний о перспективах включения Украины в состав альянса. В тексте обозначили только необходимость продолжать поддерживать республику.